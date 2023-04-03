Nadir Marguaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadir Marguaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadir Marguaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nadir Marguaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nadir Marguaa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nadir Marguaa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nadir Marguaa'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nadir Marguaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nadir Marguaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Roda JC U18
1 Temmuz 2021 yılında Roda JC U21
1 Temmuz 2022 yılında VVV-Venlo U21
Nadir Marguaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nadir Marguaa şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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