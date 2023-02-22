Nadrey Dago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nadrey Dago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nadrey Dago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nadrey Dago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nadrey Dago 7 Mayıs 1997 tarihinde Attecoube şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Nadrey Ange Stephane Dago şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nadrey Dago Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lautus Football yapmaktadır. Nadrey Dago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nadrey Dago'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nadrey Dago Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nadrey_777/

Nadrey Dago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nadrey Dago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nadrey Dago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nadrey Dago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2018 yılında NK Sesvete

4 Şubat 2019 yılında NK Osijek II

23 Eylül 2020 yılında NK Dugopolje

1 Şubat 2021 yılında NK Osijek II

3 Şubat 2021 yılında FC Sheriff

31 Ocak 2022 yılında Panetolikos

Nadrey Dago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nadrey Dago şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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