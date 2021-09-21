Nafia ne demek, TDK'ya göre Nafia kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nafia ne demek? Nafia TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nafia kelimesi. Peki nafia ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nafia nedir, nafia kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nafia kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nafia kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NAFİA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nafia kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nafia kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nafia kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yeri bayındır duruma getirmek için yapılan işlerin tamamı, bayındırlık işleri

