Nagatomo son antrenmanına çıktı... Gözyaşlarına hakim olamadı!
Galatasaray ile son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...
Japon yıldız Yuto Nagatomo, Galatasaray ile son antrenmanına çıkarken arkadaşlarıyla veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Nagatomo taraftarı da duygulandırdı. 2018 yılından itibaren Türkiye'de bulunan Nagatomo, Galatasaray formasıyla toplamda 24 maça çıktı. 24 maçta 1 golü bulunan Japon yıldızın sözleşmesi uzatılmadı.
YUTO NAGATOMO KİMDİR?
12 Eylül 1986 doğumlu Nagotomo, sağ ve sol bekte, ayrıca kanat beklerinde görev alan Japon millî futbolcudur. Şu anda Galatasaray takımında oynamaktadır. Profesyonel kariyerine 2007 yılında FC Tokyo kulübünde başladı.
Hayatımın sonuna kadar kalbim hep?❤️ İle olacak her şey için çok teşekkür ederim...— Yuto Nagatomo | 長友佑都 (@YutoNagatomo5) July 2, 2020
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