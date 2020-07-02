Nagatomo son antrenmanına çıktı... Gözyaşlarına hakim olamadı!

Japon yıldız Yuto Nagatomo, Galatasaray ile son antrenmanına çıkarken arkadaşlarıyla veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Nagatomo taraftarı da duygulandırdı. 2018 yılından itibaren Türkiye'de bulunan Nagatomo, Galatasaray formasıyla toplamda 24 maça çıktı. 24 maçta 1 golü bulunan Japon yıldızın sözleşmesi uzatılmadı.

YUTO NAGATOMO KİMDİR?

12 Eylül 1986 doğumlu Nagotomo, sağ ve sol bekte, ayrıca kanat beklerinde görev alan Japon millî futbolcudur. Şu anda Galatasaray takımında oynamaktadır. Profesyonel kariyerine 2007 yılında FC Tokyo kulübünde başladı.