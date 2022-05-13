Nagehan Alçı'ya, Alpay Öcalan'dan şaşkına çeviren tepki! "Yakında İmamoğlu'nun..."

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Rize ziyareti öncesi Nagehan Alçı ile gündem olan otobüs fotoğrafının ardından, bu defa Canan Kaftancıoğlu mücadelesiyle Alçı'yı sosyal medya hesabından hedef aldı. Gazeteci Nagehan Alçı'nın, İmamoğlu'nun otobüsünden "Canan Kaftancıoğlu'nu savun" diye bağırdığını iddia eden Özalan, ünlü gazetecinin yakında İBB Sözcüsü olabileceğine dikkat çekti.

"İMAMOĞLU'NUN SÖZCÜSÜ DE OLABİLİR"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Nagehan Alçı için İBB Sözcüsü olabileceğine dikkat çekerek, "Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünden "Canan Kaftancıoğlu'nu savun." diye bağırdı, Mansur Yavaş da derhal savundu. Yakında Murat Ongun'u vazifesinden edip Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü de olabilir." ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.