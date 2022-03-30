Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere dün akşam yayınlanan bölümde gözyaşlarına boğuldu. Zorlu mücadele sonucu iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımının yarışmacısı Nagihan, uzun süredir görmediği kızını görme hayali kuruyordu ancak gelen fotoğrafla hayalleri suya düşünce "babası bilerek göstermiyor" dedi. Bunun üzerine eski eşi merak konusu oldu. Biz de haberimizde Nagihan Karadere'nin eski eşi kimdir? Uğur Gökçe kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

NAGİHAN KARADERE'NİN ESKİ EŞİ KİMDİR? UĞUR GÖKÇE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor All Star'ın 29 Mart 2022 Salı akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan 63. bölümüne Ünlüler takımındaki Nagihan Karadere'nin gözyaşları damga vurdu.

Zorlu mücadele sonucu iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımının yarışmacısı Nagihan, uzun süredir görmediği kızını görme hayali kuruyordu ancak gelen fotoğrafla hayalleri suya düştü.

Survivor Nagihan'ın kızı Ece Arven Gökçe'nin babası Uğur Gökçe'dir. Çift 2017 yılında boşandı. Yarışmaya katıldığından beri kızı Arven'i göremeyen Nagihan, kızının son halini görmek isterken eski bir fotoğrafıyla karşılaştı. Bunun üzerine "kızımın anlık fotoğrafını istiyorum, babası bilerek yapıyor" diye isyan etti.