Nahiflik ne demek, TDK'ya göre Nahiflik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nahiflik ne demek? Nahiflik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nahiflik kelimesi. Peki nahiflik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nahiflik nedir, nahiflik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAHİFLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nahiflik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nahiflik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nahif olma durumu

