Nahır ne demek, TDK'ya göre Nahır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nahır ne demek? Nahır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nahır kelimesi. Peki nahır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nahır nedir, nahır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAHIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nahır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nahır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sığır sürüsü

