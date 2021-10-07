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Nahiye ne demek, TDK'ya göre Nahiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nahiye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nahiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nahiye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nahiye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nahiye ne demek, TDK'ya göre Nahiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nahiye ne demek? Nahiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nahiye kelimesi. Peki nahiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nahiye nedir, nahiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nahiye kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nahiye kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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NAHİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nahiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nahiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nahiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bucak
- Bölge

NAHİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendi kazamızın beş on saat ötesinde bir nahiye merkezinde bulunuyorduk.

NAHİYE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- nahiye müdürü

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