Nahuel Barboza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Barboza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Barboza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nahuel Barboza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nahuel Barboza 14 Mart 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristofer Nahuel Barboza Bonilla şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nahuel Barboza Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Barboza, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Montevideo Wanderers B futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nahuel Barboza'nin Montevideo Wanderers B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nahuel Barboza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nahuel Barboza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Wanderers B
Nahuel Barboza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nahuel Barboza şuan Montevideo Wanderers B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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