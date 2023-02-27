Nahuel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nahuel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nahuel Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nahuel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nahuel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Rodriguez 4 Mart 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur.  Peru uyrukludur.Gerçek adı da Nahuel Jeremy Rodríguez Meneses şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Rodriguez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nahuel Rodriguez'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nahuel Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nahuelrodriguez33_/

Nahuel Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahuel Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nahuel Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2021 yılında César Vallejo

Nahuel Rodriguez kimdir

Nahuel Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Rodriguez şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nahuel Rodriguez nereli

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