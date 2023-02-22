Naibe Akpesiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naibe Akpesiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naibe Akpesiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Naibe Akpesiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Naibe Akpesiri 26 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Naibe Akpesiri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Naibe Akpesiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Naibe Akpesiri'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Naibe Akpesiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Naibe Akpesiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2022 yılında Rivers United
Naibe Akpesiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Naibe Akpesiri şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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