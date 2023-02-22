Naibe Akpesiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naibe Akpesiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Naibe Akpesiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naibe Akpesiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.