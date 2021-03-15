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Naif isminin anlamı nedir, Naif ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Naif isminin anlamı; saf, deneyimsiz demektir. Bu içeriğimizde Naif isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Naif isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Naif isminin anlamı nedir, Naif ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Naif isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Naif ismi ne demek, Naif ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Naif isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Naif İsminin anlamı nedir? TDK Naif anlamı:

Naif ismi Türk Dil Kurumu'nda saf, deneyimsiz; güzel sanatların özellikle resim alanında kendi kendini yetiştirmiş sanatçısı veya onun yapıtı; kendi kendini yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı; acemice yapılan anlamlarında kullanılmaktadır.

Naif İsmi Kuranda geçiyor mu?

Naif ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Naif isminin kökeni:

Naif ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kimse Naif ismini kullanmamaktadır.

Naif isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Naif isminin rengi:

Safir

Naif ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Naif isminin Harf Analizi Nedir ?

Naif ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

F : Patron, ön planda

Naif isminin Numerolojisi Kaçtır?

Naif ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

İ : 12

F : 7

= 37 Naif İsminin Numeroloji Toplamı 37’dir.

Naif ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Naif isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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N: 5   A: 1   İ: 9   F: 6 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Naif isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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