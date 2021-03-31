Naim isminin anlamı nedir, Naim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Naim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Naim ismi ne demek, Naim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Naim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Naim İsminin anlamı nedir? TDK Naim anlamı:

TDK'da Naim isminin anlamına yer verilmemiştir.

Naim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Naim ismi geçmektedir.

Naim isminin kökeni:

Naim ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 13872 kişi Naim ismini kullanmaktadır.

Naim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Naim isminin rengi:

Fildişi

Naim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Naim isminin Harf Analizi Nedir ?

Naim ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Naim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Naim ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

İ : 12

M : 16

= 46 – Naim İsminin Numeroloji Toplamı 46’dir.

Naim ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Naim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Naim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

N: 5 A: 1 İ: 9 M: 4 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Naim isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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