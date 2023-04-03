Naim Matoug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Matoug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naim Matoug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Naim Matoug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Naim Matoug 12 Nisan 2003 tarihinde Grubbenvorst şehrinde doğmuştur. Hollanda,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Naim Matoug Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Naim Matoug, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Naim Matoug'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Naim Matoug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Naim Matoug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında PSV Altyapı
1 Temmuz 2019 yılında PSV U17
1 Temmuz 2020 yılında PSV U18
1 Temmuz 2021 yılında Willem II U21
Naim Matoug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Naim Matoug şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sparta '18 (-2016), VVV Venlo (2016-2018), PSV (2018-2021)
Naim Matoug Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hollanda U15 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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