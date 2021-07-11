Naime isminin anlamı nedir, Naime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Naime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Naime ismi ne demek, Naime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Naime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Naime İsminin anlamı nedir? TDK Naime anlamı:

Naime ismi Türk Dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk arasında Naime isminin anlamı, üç farklı şekilde tanımlanmıştır.

1 Bollukta Yaşayış.

2 Cennetin Bir Kısmı.

3 Güzel zarif kadın. Nazlı büyütülmüş kadın

Naime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Naime ismi kuranda geçmektedir.

Naime isminin kökeni:

Naime ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 32235 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Naime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Naime isminin rengi:

Mor

Naime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Naime isminin Harf Analizi Nedir ?

Naime ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Naime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Naime ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

İ : 12

M : 16

E : 6

= 52 – Naime İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Naime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Naime ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Naime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 İ: 9 M: 4 E: 5 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Naime isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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