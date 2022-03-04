Nakdî Teminat ne demek, TDK'ya göre Nakdî Teminat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nakdî teminat ne demek? Nakdî teminat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nakdî teminat kelimesi. Peki nakdî teminat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nakdî teminat nedir, nakdî teminat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAKDÎ TEMİNAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nakdî teminat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nakdî teminat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Borcun ödeneceğine dair, alacaklıya parayla sağlanan güvence

- Kredi kullanılması durumunda güvence olarak gösterilen nakit değer

