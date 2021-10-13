Nakdî Vergi ne demek, TDK'ya göre Nakdî Vergi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nakdî vergi ne demek? Nakdî vergi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nakdî vergi kelimesi. Peki nakdî vergi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nakdî vergi nedir, nakdî vergi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAKDÎ VERGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nakdî vergi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nakdî vergi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mal veya hizmet yerine para olarak ödenen vergi

