Nalbur ne demek, TDK'ya göre Nalbur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nalbur ne demek? Nalbur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nalbur kelimesi. Peki nalbur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nalbur nedir, nalbur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NALBUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nalbur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nalbur kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nalbur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- At nalı yapan demirci

- Çivi, kilit, menteşe gibi yapı işlerinde kullanılan şeyleri satan kimse, hırdavatçı

