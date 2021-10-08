Nalın ne demek, TDK'ya göre Nalın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nalın ne demek? Nalın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nalın kelimesi. Peki nalın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nalın nedir, nalın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nalın kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nalın kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NALIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nalın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nalın kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nalın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takunya



NALIN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çarşı hamamlarındaki nalınlar da boy boymuş.



NALIN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- natır nalını

