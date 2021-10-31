Nalıncı ne demek, TDK'ya göre Nalıncı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nalıncı ne demek? Nalıncı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nalıncı kelimesi. Peki nalıncı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nalıncı nedir, nalıncı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NALINCI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nalıncı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nalıncı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takunyacı



NALINCI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- nalıncı keseri

