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Namaz Bezi ne demek, TDK'ya göre Namaz Bezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Namaz Bezi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Namaz Bezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Namaz Bezi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Namaz Bezi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Namaz Bezi ne demek, TDK'ya göre Namaz Bezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Namaz bezi ne demek? Namaz bezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi namaz bezi kelimesi. Peki namaz bezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre namaz bezi nedir, namaz bezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NAMAZ BEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Namaz bezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre namaz bezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Namaz örtüsü
- Başa örtülen bir örtü türü

NAMAZ BEZİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Başında kalın ve beyaz ipekten bir namaz bezi vardı.
- Sırtında dört peşli entari, belinde şal kuşak, başında namaz bezi.

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