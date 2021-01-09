‘Namaz kılacağım’ diyerek kapattırmadığı camide intihar etti!

Kültür Mahallesi Orhan Tolunay Cami’nde 19.10 sıralarında meydana gelen olayda, 1 ay önce camiye gelip gitmeye başlayan Muzaffer Y. (31), cami imamının tam kapıları kapatacağı sırada camiye gelerek imama ''Kur’an-ı Kerim okuyup 2 rekat namaz kılacağım’' ricasında bulundu.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

Yatsı namazı için camiye gelen cemaat, genç adamı üst kattaki korkuluklara iple asılı halde buldu. İhbar üzerinde olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Muaffer Y.’nin hayatını kaybettiği belirledi.

''GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA ÇOK KÖTÜYDÜ''

Hayatını kaybeden Muzaffer Y. ile en son ikindi namazında konuştuklarını belirten Mikail Gül, “Geldiğimde yukarı çıktım, etrafıma baktığımda arkadaşımızı merdivenlerde ölü halde buldum. Tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Çok samimi değildik ama geçen ikindi namazında biraz konuştuk. Yeni Kur’an-ı Kerim okuyordu, yeni öğrenmeye başlamıştı. Eli yüzü temiz birisiydi ama geldiğimizde gördüğümüz manzara biraz kötü oldu. İşten çıkmıştı Covid’den dolayı diye biliyorum. Temiz bir çocuktu hiç asi değildi sakindi.” dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının ardından Muzaffer Y.’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.