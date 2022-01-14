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Namazlağı ne demek, TDK'ya göre Namazlağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Namazlağı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Namazlağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Namazlağı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Namazlağı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Namazlağı ne demek, TDK'ya göre Namazlağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Namazlağı ne demek? Namazlağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi namazlağı kelimesi. Peki namazlağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre namazlağı nedir, namazlağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NAMAZLAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Namazlağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre namazlağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üstünde namaz kılınan seccade

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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