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Namdar isminin anlamı nedir, Namdar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Namdar isminin anlamı; namlı, ünlü demektir. Bu içeriğimizde Namdarisminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Namdarisminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Namdar isminin anlamı nedir, Namdar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Namdarisminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Namdarismi ne demek, Namdarismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Namdarisminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Namdar İsminin anlamı nedir? TDK Namdar anlamı:

TDK sözlüğünde Namdar isminin anlamı 'Ünlü' şeklinde tanımlanmaktadır. 

Namdar İsmi Kuranda geçiyor mu?

Namdar Kuranda geçmemektedir. 

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Namdar isminin kökeni:

Namdar ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Namdar ismini kullanan sadece 36 kişi bulunmaktadır.

Namdar isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Namdar isminin rengi:

Mercan

Namdar ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Namdar isminin Harf Analizi Nedir ?

Namdar ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

Namdar isminin Numerolojisi Kaçtır?

Namdar ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 17

A: 1

M: 16

D: 5

A: 1

R: 21

= 61 Namdarİsminin Numeroloji Toplamı 61’dir.

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Namdar isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Namdar ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Namdar isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5A: 1M: 4D: 4A: 1R: 9 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Namdar isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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