Namik Hrustanbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Namik Hrustanbegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Namik Hrustanbegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Namik Hrustanbegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Namik Hrustanbegovic 16 Mayıs 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Namik Hrustanbegović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Namik Hrustanbegovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Namik Hrustanbegovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Namik Hrustanbegovic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Namik Hrustanbegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Namik Hrustanbegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Namik Hrustanbegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Namik Hrustanbegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2018 yılında Slavija S. U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavija S.

1 Mart 2020 yılında FK Famos

15 Şubat 2022 yılında FK Rudar Kakanj

Namik Hrustanbegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Namik Hrustanbegovic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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