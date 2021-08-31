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Namik isminin anlamı nedir, Namik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Namik isminin anlamı bilinmemektedir. Bu içeriğimizde Namik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Namik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Namik isminin anlamı nedir, Namik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Namik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Namik ismi ne demek, Namik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Namik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Namik İsminin anlamı nedir? TDK Namik anlamı:

TDK'da Namik isminin anlamı geçmemektedir.

Namik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Namik ismi Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.

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Namik isminin kökeni:

Namik isminin kökeni ve Türkiye'de bu isme sahip kaç kişinin olduğu bilinmemektedir.

Namik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Namik isminin rengi:

Keten

Namik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Namik isminin Harf Analizi Nedir ?

Namik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Namik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Namik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

M : 16

İ : 12

K : 14

= 60 Namik İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

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Namik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Namik ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Namik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5   A: 1   M: 4   İ: 9   K: 2 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Namik isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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