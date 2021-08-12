Namus davası dedi, kayınvalidesini gözünü kırpmadan öldürdü!

Denizli'nin Honaz ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Eşi ile yaşadığı sorunlardan dolayı kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) suçlayan zanlı Aydın A. eşiyle problemlerini çözmek için kavınvalidesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evine gitti. Konuşmalar istediği gibi devam etmeyince sinirlenen zanlı'nın gözü döndü.

Hararetli konuşmaların ardından, zanlının belindeki silahı çıkarıp kayınvalidesinin başına iki, göğsüne bir el ateş açmasının sonucu kayınvalide Sultan Duran hayatını kaybetti. Olay esnasında kurşunlardan biri sekerek Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğluna da isabet etti. Kurşunu hafif sıyrıkla atlatan çocuk hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası ortalıktan kaybolan zanlının peşine düştü, kısa süre içerisinde yakalanan adam gözaltına alındı. Yakalanan zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarıldığı esnada "pişman mısınız?" sorusuna, “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” ifadelerini kullanıldı.