Namzet ne demek, TDK'ya göre Namzet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Namzet ne demek? Namzet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi namzet kelimesi. Peki namzet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre namzet nedir, namzet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAMZET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Namzet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Namzet kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre namzet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aday

- Sözlü, yavuklu



NAMZET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bana göre masal dinlemeyen bir çocuk çok bedbaht bir insan olmaya namzet bir insandır.



NAMZET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- namzet göstermek

