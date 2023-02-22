Nana Bonsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nana Bonsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nana Bonsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nana Bonsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nana Bonsu 1 Aralık 1988 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nana Bonsu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 31 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Nana Bonsu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nana Bonsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nana Bonsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Ashanti Gold
31 Ocak 2016 yılında Enugu Rangers
Nana Bonsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nana Bonsu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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