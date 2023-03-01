Nana Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nana Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nana Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nana Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nana Owusu 27 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nana Owusu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Core Sports yapmaktadır. Nana Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nana Owusu'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nana Owusu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Nana Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nana Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Reading U21
1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz
27 Eylül 2016 yılında Basingstoke
1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz
30 Kasım 2017 yılında Maidenhead Utd.
1 Temmuz 2019 yılında Oxford City
4 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet
Nana Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nana Owusu şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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