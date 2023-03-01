Nana Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nana Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nana Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nana Owusu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.