Nando Pijnaker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nando Pijnaker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nando Pijnaker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nando Pijnaker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nando Pijnaker 25 Şubat 1999 tarihinde Brummen şehrinde doğmuştur. Yeni Zelanda,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nando Pijnaker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Element Twelve yapmaktadır. Nando Pijnaker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nando Pijnaker'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Nando Pijnaker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nando Pijnaker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nando Pijnaker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nando Pijnaker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Western Suburbs

1 Eylül 2016 yılında Wellington Alt.

10 Eylül 2018 yılında Eastern Sub.

1 Ağustos 2019 yılında Torslanda

29 Ocak 2020 yılında GC Zürich U21

17 Haziran 2020 yılında Grasshoppers

29 Ağustos 2020 yılında Rio Ave FC

31 Ağustos 2021 yılında FC Helsingör

31 Aralık 2021 yılında Rio Ave FC

8 Şubat 2022 yılında Sligo Rovers

31 Aralık 2022 yılında Rio Ave FC

1 Ocak 2023 yılında Sligo Rovers

Nando Pijnaker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nando Pijnaker şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nando Pijnaker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ngongotaha

Yeni Zelanda takımında 4 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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