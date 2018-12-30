Nanenin faydaları nelerdir? Nane çayı nasıl hazırlanır?

Yemeklerin ve birçok salatanın olmazsa olması nanenin insan sağlığına oldukça faydası vardır. Dünyada 20-25 tane türü bulunan, daha çok nemli yerleri seven ve hoş kokulu bir bitki olan nanenin faydalarını sizler için araştırdık. Peki nanenin faydaları ve zararları nelerdir? Nane diş macunları olmak üzere sakız, şeker, nefes spreylerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle solunum yollarına hitab eden bir bitkidir. Fakat nanenin sağlık açısından faydaları bu kadarla sınırlı değildir. Peki nane çayı nasıl hazırlanır? İşte nane hakkında merak ettiğiniz her şey...

NANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Bulantı ve Baş Ağrılarını giderir

Taze nane yaprakları ezildiğinde mide bulantısı ve baş ağrısının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Taze nanenin güçlü ve ferahlatıcı aroması, mide sorunlarınızın hızlı bir şekilde hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Aslında, birçok insan mide bulantısını önlemek için her zaman nane yağı veya nane aromalı ürünleri kullanmaktadır. Alnına ve burnuna sürtünen bir nane ya da temel nane yağı ile yapılan balsam baş ağrısı durumunda hızlı bir rahatlama sağlar. Bu bitki doğal olarak yatıştırıcı bir maddedir, bu nedenle genellikle baş ağrıları ve migrenlerle ilintili olan iltihap ve sıcaklık artışını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

Solunum Bozukluklarını Önler

Taze nanenin güçlü aroması, astım ve soğuk algınlığından kaynaklanan burun, boğaz ve akciğer tıkanıklıklarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Nane boğazı, burnu ve diğer solunum kanallarını rahatlatır ve yatıştırır, ayrıca kronik öksürüğe neden olan tahrişleri giderir.

Astım Tedavisi

Nane düzenli kullanımı, iyi bir gevşetici olduğundan ve tıkanıklığı giderdiği için astım hastaları için çok faydalıdır. Ancak çok fazla nane kullanılması, burun ve boğazı da tahriş edebilir.

Hafızayı güçlendirir

Yakın tarihli bir çalışmada nane'nin uyanıklık ve bilişsel işlev üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çoğunlukla ana etken maddesi nane olan sakız kullanan kişilerin, daha fazla hafıza tutma becerisinin yüksek olduğunu tespit edilmiştir. Nanenin bu etkilerinden faydalanmak için ağzınıza bir yaprak taze nane alıp çiğneyebilirsiniz.

Ağız bakımı

Nane mikrop öldürücü özelliklere sahip olduğundan ağız içindeki bakterilerin büyümesini engelleyerek ağız ve diş sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu nedenle dişlerde ve diş etlerinde meydana gelebilecek hastalıkları engellemek için taze nane yaprağı çiğneyebilirsiniz. Aynı zamanda nane içerikli diş macunları ağız gargaraları gibi diş hijyeninde kullanılan ürünlerde aynı etkiyi göstermeye yardımcı olabilir.

Tedaviler Alerjiler ve Saman Nezlesi

Mevsimsel alerjiler ve saman nezlesi (rinit olarak da bilinir) dünya çapında milyonlarca insanı etkiler. Nane yapraklarından elde edilen ekstraktların, saman nezlesi ve mevsimsel alerjiler ile ilişkili ciddi nazal semptomları şiddetlendiren bazı kimyasalların salımını inhibe ettiği gösterilmiştir.

Kanseri Önler

Güncel araştırmalar, nane içerisinde bulunabilen belirli enzimlerin kanserin önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Hormon Dengesini iyileştirir

Polikistik over sendromu ya da başka bir hormonal dengesizlikten muzdarip olanlar için, bu hastalığın tedavi edilmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bahçeden toplanarak elde edilen kuru nane, güçlü organik bileşikler barındırır ve kadınlarda aşırı testosteron düzeylerini azaltarak, hormonal dengeyi optimize etmek için yardımcı olmaktadır.

Stresi azaltır

Nane, insanlar üzerinde ekstraksiyon ve sükûnet etkisi verir. Bu nedenle nane tıp dünyasında aromaterapi olarak kullanılmıştır. Nanenin içerisindeki Antioksidanlar içeriği dışarıdan vücudunuza strese karşı kullanılabilir. Böylece vücudunuz daha sakin ve rahat olur.

Bağışıklığı güçlendirir

Kuru nane yaprakları bağışıklık sisteminizi iyileştirecek C vitamini içeriğine sahiptir. Bu nedenlerden dolayı tükettiğiniz yemeklere, çorbalara veya salatalara nane yaprağı ekleyebilirsiniz.

Göz sağlığını iyileştirir

Nane aynı zamanda içerisinde A vitamini de içermektedir. Nanenin içerisinde yer alan A vitamini göz sağlığınızı da korumaya yardımcı olmaktadır. Özellikle gözlerinde miyop hastalığı olanlar bol havuç ve nane tüketmeye özen gösterebilirler.

Akne tedavisinde kullanılır

Akne, herkes tarafından sıklıkla karşılaşılan bir cilt problemidir. Düzeltmek için nane yaprakları gül suyu ile karıştırılabilir. Sonra ise karışım yüze uygulanır. Birkaç dakika bekletildikten sonra yıkayıp, kurulanır. Maksimum sonuçları almak için bu tedaviyi düzenli olarak yapmanız gerekir.

Kilo verdirir

Kuru nane sindirim sistemini uyarıcı etkisi bulundurmasından dolayı, kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Kafa derisini yeniler

Nane yaprakları da kafa derisi tahrişini yenmek ve yenilemek için bitkisel bir ilaç olarak kullanılabilir. Daha iyi faydalar elde etmek için, nane yapraklarını, pürüzsüz olana kadar yoğurup, sonra da kafa derisine uygulayarak kullanabilirsiniz. Nane içindeki mentol, ferahlığı kafa derisine verebilir.

NANENİN ZARARLARI NELERDİR?

1- Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) olan kişiler, Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) ile ilişkili semptomlar ortaya çıkarsa, sindirim problemlerini yatıştırma girişiminde nane kullanmayın bu durumda nane daha da kötüleşmenize neden olabilir.

2- Safra taşı geçmişi olan insanlar naneyi dikkatlice kullanmalı yada kullanmadan önce bir hekime başvurmalıdır.

3- Bebeğinizde nane yağını kesinlikle kullanmayın nefes almasına engel olabilir nöbet geçirmesine neden olabilirsiniz.

4- Hamilelik döneminde veya emzirme döneminde nane kullanımı çok fazla önerilmez.

Büyük dozlarda alınan nane yaprakları zehirli olabilir. Saf mentol toksindir ve çok fazla alınmamalıdır.

NANE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Yemeklerinizde kullandığınız taze nane yapraklarını elinizle 3-4 parçaya ayırarak bir tepsiye yayın ve 24 saat bekletin. 24 saat sonunda yapraklar kurumuş ve çıtır çıtır olmalı. Eğer 24 saat sonunda yapraklar tam kurumadıysa 1 gün daha bekletin. Daha sonra bir demlik kaynamış suya 2-3 çay kaşığı kurutulmuş nane yaprağı atarak ateşin üzerinden alın. 10-20 dakika arası demlenmesini bekledikten sonra yaprakları süzerek çayınızı içebilirsiniz. Nane çayına limon yakışır ancak daha tatlı olmasını isterseniz yarım çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

NANE ÇAYININ FAYDALARI

Nane çayının buharını solumak burun tıkanıklığını giderir ve sinüsleri açar

Boğaz kuruluğuna iyi gelir

Gaz gidericidir

Safra taşı çözer

Mide bulantısını alır

Kusmayı geçirir

Mide ekşimesini azaltır

Sindirime yardımcı olur

Ağız kokusunu alır

Kas ağrılarını hafifletir

Kronik ağrıyı azaltır

Soğuk algınlığının daha çabuk geçmesini sağlar

Alerjik öksürüğe iyi gelir

Astıma iyi gelir

Stresi azaltır

Sakinlik verir

Hazımsızlığı giderir

C vitamini yönünden zengindir

Antioksidan etkisi vardır

Omega 3 yağ asidi yönünden zengindir