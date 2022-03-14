Nanoteknolojik ne demek, TDK'ya göre Nanoteknolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nanoteknolojik ne demek? Nanoteknolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nanoteknolojik kelimesi. Peki nanoteknolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nanoteknolojik nedir, nanoteknolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NANOTEKNOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nanoteknolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nanoteknolojik kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre nanoteknolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nanoteknoloji ile ilgili

