Naoki Degami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoki Degami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoki Degami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Naoki Degami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Naoki Degami 28 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 出上 直樹 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Naoki Degami Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Naoki Degami'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Naoki Degami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Naoki Degami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Naoki Degami şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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