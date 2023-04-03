Naoki Ligneul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoki Ligneul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoki Ligneul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Naoki Ligneul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Naoki Ligneul 5 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa,Yeni Kaledonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Naoki Ligneul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Naoki Ligneul'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Naoki Ligneul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/naoki_ligneul
Naoki Ligneul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Naoki Ligneul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Naoki Ligneul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Naoki Ligneul şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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