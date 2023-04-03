Naoki Ligneul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoki Ligneul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Naoki Ligneul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naoki Ligneul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.