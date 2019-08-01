Naomi Campbell, siyahi olduğu için otele giriş yapamadı

Paris Match'e röportaj veren dünyaca ünlü model Naomi Campbell, "Ten rengimizden dolayı arkadaşımın ve benim içeri girmemize izin verilmedi" dedi

OTELE ALINMADI

Olayın Cannes Film Festivali sırasında gerçekleştiğini söyleyen 49 yaşındaki Campbell, içeri alınmadığı otelin adını açıklamadı. "Ten rengimizden dolayı arkadaşımın ve benim içeri girmemize izin verilmedi" diyen model, otelin girişindeki görevlinin kendilerine etkinlikte yer kalmadığını söylediğini ancak gelen davetlileri almaya devam ettiğini söyledi.

SİYAHİ OLDUĞUM İÇİN BAZI ÜLKELER FOTOĞRAFIMI KULLANMADI"

Campbell, geçtiğimiz Nisan ayında belirli bir ülkenin kendisini siyahi olduğu için reklam kampanyasında oynatmak istemediğini açıklamıştı. Model, olay hakkında "Bu eşitsizlik hala tam anlamıyla düzelmiş değil. Yeni bir kampanyanın yüzüyüm. Ancak bana, siyahi olduğum için belirli bir ülkenin benim fotoğrafımı kullanmayacağı söylendi" demişti.

SİYAHİ OLDUĞUM İÇİN BAZI ÜLKELER FOTOĞRAFIMI KULLANMADI"

Campbell, geçtiğimiz Nisan ayında belirli bir ülkenin kendisini siyahi olduğu için reklam kampanyasında oynatmak istemediğini açıklamıştı. Model, olay hakkında "Bu eşitsizlik hala tam anlamıyla düzelmiş değil. Yeni bir kampanyanın yüzüyüm. Ancak bana, siyahi olduğum için belirli bir ülkenin benim fotoğrafımı kullanmayacağı söylendi" demişti.