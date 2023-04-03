Naoufal Ait Oubna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoufal Ait Oubna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Naoufal Ait Oubna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naoufal Ait Oubna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.