Naoufal Ait Oubna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoufal Ait Oubna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoufal Ait Oubna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Naoufal Ait Oubna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Naoufal Ait Oubna {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Naoufal Ait Oubna Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Naoufal Ait Oubna'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Naoufal Ait Oubna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Naoufal Ait Oubna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Naoufal Ait Oubna şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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