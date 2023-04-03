Naoya Takahashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoya Takahashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoya Takahashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoya Takahashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoya Takahashi 28 Mayıs 2001 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 髙橋 直也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoya Takahashi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Naoya Takahashi'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naoya Takahashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoya Takahashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naoya Takahashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoya Takahashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2020 yılında Kansai Univ.

17 Şubat 2023 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2024 yılında Kansai Univ.

1 Şubat 2024 yılında Shonan Bellmare

Naoya Takahashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoya Takahashi şuan Kansai University takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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