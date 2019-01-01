Nar kabuğunun faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Kış meyvesi narın kendisi kadar en az kabuğu da insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Çoğunun çöp olarak gördüğü nar kabuğunun faydalarını sizin için araştırdık. Kabukları ile bakım maskeleri yapabileceğiniz narı başka nasıl değerlendirebiliriz? Birçok kozmetik ürününde kullanılan nar kabuklarını evde nasıl değerlendirebilirsiniz? Peki nar kabuğunun faydaları nelerdir? Nar kabuğu neye iyi gelir, nar kabuğu nasıl kullanılır?

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Nar kabuğundaki ellagik asitin başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini önleyici ve iyileştirici faydalar sağlar.

Harareti keser, enerji verir ve yorgunluğu giderir.

Vücudu, kalbi, mideyi ve diş etlerini kuvvetlendirir.

Mide iltihabı ve ağız yarası için faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser hücrelerinin gelişmesine engel olarak, başta akciğer, meme, cilt, kolon ve prostat kanseri olmak üzere kansere karşı vücudu korur.

Kandaki kolesterol oranını ve tansiyonu düşürür.

Damar sertliğini önler ve damarları açar. Bu özellikleriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kandaki şeker seviyesini de dengeleyerek şeker hastalarına iyi gelir.

Cilt sağlığı için de faydalıdır.

Artrit ve eklem ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Nar tanelerini saran zarın hazmı kolaylaştırma ve idrar söktürme etkisi bulunur.

Kabuklarından demlenen çay ise ishal giderici ve bağırsak kurtlarını temizleyici özelliğine sahiptir.

NAR KABUĞU NASIL KULLANILIR?

Öncelikle narınızı tüketin. Tanelerini yiyerek direkt olarak kendinizi tedavi edebilirsiniz. Narın kabuklarında bulunan beyaz kısımları ayırın ve kabukları gazeteye sarıp güneş görmeyen nemsiz bir ortamda saklayın. Kuruyan nar kabuklarını ufalayarak bir fincana koyun üzerine sıcak su ekleyin ve 3 – 4 dakika kadar demlemeye bırakın.

NAR KABUĞU İLE SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Nar kabukları kaynatılıp saça sprey olarak uygulandığında oldukça yararlıdır. Saç uçlarını ve saç köklerini besleyip nemlendiren nar kabukları saçları uzatmaya da yardımcı olur.

NAR KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Yarım bardak güneşte kurutulmuş nar kabuğu

1 kaşık kimyon tohumu

Yarım bardak kefir

Bir tutam kaya tuzu

Yapılışı:

Kurutulmuş nar kabuklarını yarım saat kadar sıcak suda bekletin. Ardından tüm malzemeleri bir araya koyarak blenderdan geçirin. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Dilerseniz kaya tuzu ekleyebilirsiniz.

Bu karışımı günde 3-4 kereyi geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz.