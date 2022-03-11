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Nardin ne demek, TDK'ya göre Nardin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nardin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nardin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nardin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nardin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nardin ne demek, TDK'ya göre Nardin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nardin ne demek? Nardin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nardin kelimesi. Peki nardin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nardin nedir, nardin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NARDİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nardin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nardin kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nardin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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