Narek Alaverdyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Alaverdyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Alaverdyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Narek Alaverdyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Narek Alaverdyan 19 Şubat 2002 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նարեկ Ալավերդյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Narek Alaverdyan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Narek Alaverdyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 26 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Narek Alaverdyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Narek Alaverdyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/__alaverdyan__/

Narek Alaverdyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Narek Alaverdyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Narek Alaverdyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Narek Alaverdyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ararat-Arm. II

1 Ocak 2019 yılında Ararat-Armenia

26 Temmuz 2020 yılında BKMA Erivan

Narek Alaverdyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Narek Alaverdyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Narek Alaverdyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Ermenistan U14 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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