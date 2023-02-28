Narek Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Grigoryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Grigoryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Narek Grigoryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Narek Grigoryan 17 Haziran 2001 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նարեկ Գրիգորյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Narek Grigoryan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Narek Grigoryan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Narek Grigoryan'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Narek Grigoryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Narek Grigoryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Narek Grigoryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Narek Grigoryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Banants

1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2021 yılında FC Urartu

28 Şubat 2022 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2022 yılında FC Urartu

Narek Grigoryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Narek Grigoryan şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Narek Grigoryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 19 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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