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  4. Nargile fotoğraflarıyla başı ağrıyan Miralem Pjianic'ten o görüntülerle ilgili açıklama!

Nargile fotoğraflarıyla başı ağrıyan Miralem Pjianic'ten o görüntülerle ilgili açıklama!

Bosna Hersek Milli takımının Finlandiya'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından büyük eleştiriler alan Pjanic, maçtan önce çekildiği iddia edilen nargileli görüntüleriyle sosyal medyada linç edilmişti. Yıldız futbolcu o görüntülere açıklama getirdi.

Nargile fotoğraflarıyla başı ağrıyan Miralem Pjianic'ten o görüntülerle ilgili açıklama!

Bu sezon Barcelona'dan kiralanarak Beşiktaş'ta forma giyen Borsa Hersekli yıldız Miralem Pjanic, takımının Finlandiya'ya 3-1 yenildiği maçın ardından ülkesinde eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Maçtan önce üzerindeki Milli takım eşofmanları ile nargile içtiği görülen oyuncu, ülkenin gündemine oturmuş ve çokça konuşulmuştu. Yıldız futbolcu görüntülerin ardından açıklamalarda bulundu.

NARGİLE GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU

Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic, ülkesinin Milli takımı maçının kadrosunda yer almadı. Bu kararın Pjanic'in sosyal medyada çıkan fotoğrafları nedeniyle verildiği öne sürülürken 31 yaşındaki yıldızın fotoğraflarda Milli Takım eşofmanları ile görüntülenmesi de en çok eleştirilen konuların başında geldi.

Nargile fotoğraflarıyla başı ağrıyan Miralem Pjianic'ten o görüntülerle ilgili açıklama!

"FOTOĞRAFIN ESKİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Miralem Pjanic “Ukrayna maçında oynamamak, teknik direktörle benim aramda yapılan konuşma sonrası alınan bir karardı. Basında çıkan fotoğraf da eski” ifadelerine yer verdi.

Finlandiya maçında ilk 11’de sahaya çıkan Miralem Pjanic, 66 dakika oyunda kalmış ancak Ukrayna maçının kadrosuna alınmamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta yönetimin de Pjanic'ten rapor isteyeceği ve bu rapora göre bir karar alacağı ifade edildi.

Nargile fotoğraflarıyla başı ağrıyan Miralem Pjianic'ten o görüntülerle ilgili açıklama!

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