Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? Kolay nar soyma tekniği

İçerisinde tane tane büyüleyici bir güzellik barındıran narın insan sağlığına birçok faydası vardır. Yalnızca vücuda olan sağlığından ziyade cilde ve cinselliğine oldukça yarar sağlar. Bizde narın faydalarını sizler için araştırdık. Nar sonbahar mevsiminde çıkan ve sağlığımız açısından oldukça faydalı bir meyve çeşididir. Halk arasında cennet meyvesi olarak bilinen narın sağlığımıza olağanüstü faydaları bulunmaktadır. Narın meyvesinden çekirdeğine hatta dışında yer alan kabuğuna kadar sağlığımıza bir çok alanda fayda sağlamaktadır. Narın faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Nar nasıl soyulur? Kolay nar soyma tekniği...

NARIN FAYDALARI NELERDİR? NEYE İYİ GELİR?

DİŞ ETİ İLTİHAPLARINA İYİ GELİYOR

Nar sadece bir meyve değil, aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu çeşitli kullanım yöntemleriyle kanıtlıyor. Diş eti iltihaplarına da iyi gelen nar, merhem haline getirilip diş eti iltihabının tedavisi için kullanılabiliyor. Merhem şu şekilde yapılıyor;

Suyu zarıyla birlikte çıkarılıp, bal ile merhem kıvamına gelinceye kadar pişirilip, diş etlerine sürüldüğünde, diş eti tahrişine iyi gelir.

TIRNAK İLTİHABI VE DİĞER İLTİHAPLI YARALARA DA İYİ GELİYOR

Meyvesinin suyu dışında çekirdeği ve çiçeğiyle de fayda sağlayabilen nar, sadece ağız içi yaralar değil, vücudun çeşitli yerlerinde bulunan iltihaplı yaralarda da kullanılan nar şu şekilde hazırlanıyor;

Nar çekirdeği, balla karıştırılarak, merhem halinde tatbik edilir. Nar çiçeği de yaralar için kullanılır.

SAFRA SÖKÜCÜ ÖZELLİĞİ

Ekşi tadıyla boğazı hafif yakan bir özelliğe sahip olan nar suyu, narın etli kısımları sıkılıp içilirse, safrayı söker, kabızlığı giderir.

DAMAR SERTLİĞİNİ ENGELLEYİCİ ÖZELLİĞE SAHİPTİR

Nar suyunun antioksidan ve damar sertliğini engelleyici aktivitesi bilimsel çalışmalarda ele alınmıştır. Nar, aynı zamanda kolesterol birikiminin ve plak oluşturucu köpük hücre oluşumunun azaltılmasında yardımcıdır.

TESTLERLE KANITLANDI

Yaşları 65-75 arasında değişen ve koroner damarlarında ileri düzeyde plak oluşmuş 19 hasta üzerinde yaptığı bir araştırmada, hastalardan on kişiye 1 yıl süreyle günde 8 onz (226.8 g) nar suyu içirilmiş, nar suyu içmeyen 9 hasta ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir.

1 yılın sonunda kontrol grubunun damarlarındaki plak kalınlığı %9 oranında artarken, nar suyu içen grubun plak kalınlığındaki azalma %30 düzeyine ulaşmıştır. Bununla birlikte, nar suyu içen grubun sistolik kan basınçları %21 düzeyinde düşmüş, kandaki toplam antioksidan seviyesi %130 artmış, LDL oksidasyonu %90 azalmış, serum paraoksanaz 1 seviyesi %83 oranında artmıştır.

MİLATTAN ÖNCE 3 BİN YILINDAN BU YANA ŞİFA DAĞITIYOR

Nar (Punica granatum, Punicaceae) bilinen en eski meyvelerden biridir. Kültür tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar gitmektedir. Kökeni güney doğu Asya olup, buradan Özbekistan, İran, Türkiye ve Akdeniz ülkelerine yayılmıştır. Ayrıca Amerika kıtasında da yetiştirilmektedir. Kutsal kitaplarda, Eski Mısır, Yunan ve Roma efsanelerinde nardan söz edilmektedir.

Nar, Eski Yunan’da ölümü, Çin’de ise uzun yaşamı temsil etmiştir. Eski İran’da, nar çekirdeklerinin savaşçıları yenilmez kıldığına inanılırdı.

NARIN CİNSELLİĞE FAYDALARI

Artık günümüzde narın faydaları herkes tarafından bilinmektedir. Ancak son yıllarda tüm bu faydalarına ek olarak narın viagra etkisinden sıkça bahsedilmeye başlanmıştır. Margaret Üniversitesi’de yapılan bir araştırmada, saf nar suyu tüketiminin, kan basıncı ve ruh hali üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra tükürük testosteron düzeylerini önemli ölçüde artırdığı bulunmuştur. Yükselmiş testosteron, cinsel istek artışına yol açabilir.

NAR NASIL SOYULUR? Kolay nar soyma tekniği

Narın öncelikle tepesindeki çöpü attıktan sonra gözünüzle gördüğünüz damarlardan narın kabuğu kalınlığında kesikler atın. Ardından o kesiklerden narı bir çiçek gibi açarak ayıklayacağınız kaseye ters bir şekilde elinizde tutun. En son metal bir kaşık yardımıyla narın tepesine vurarak kolayca ayıklamış olursunuz. Afiyet olsun!