Narkotizm ne demek, TDK'ya göre Narkotizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Narkotizm ne demek? Narkotizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi narkotizm kelimesi. Peki narkotizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre narkotizm nedir, narkotizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NARKOTİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Narkotizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Narkotizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre narkotizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzun süre ve çok miktarda uyuşturucu madde kullanmaktan doğan bozuklukların bütünü

