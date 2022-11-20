Narkozlu gencin güldüren halleri! Ağrısını unuttu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu!

Altılı masanın adayı henüz belli değilken ameliyattan çıkan narkozlu bir gencin adaylık konusunda konuşması dinleyenleri güldürdü.

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Seçime aylar kalmasına rağmen hala daha bir aday belirleyememiş olan altılı masada belirsizlikler devam ediyor. Herkesin merakla beklediği isme ameliyattan çıkan narkozlu bir genç ilginç bir konuşma yaparak aday olmaması gereken kişinin ismini net bir şekilde söyledi.

ADAY MERAK EDİLİYOR

Son dönemlerde sosyal medyada oldukça sık paylaşılan narkozlu hasta videoları bu sefer siyaset konuşması damgasını vurdu. Ameliyattan yeni çıktığı için kendinde olmayan bir gencin altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı için söylediği sözler gündem oldu.

Narkozlu gencin güldüren halleri! Ağrısını unuttu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu!

AĞRISINI UNUTTU

Gencin yanında bulunan kişinin "Çok mu ağrın var iyi misin?" sorularına nasıl olduğunu söylemek yerine verdiği "Kılıçdaroğlu aday olmasın" ifadelerini kullanması büyük ilgi çekti ve sosyal medyada paylaşıldı.

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