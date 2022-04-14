Narven ne demek, TDK'ya göre Narven kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Narven ne demek? Narven TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi narven kelimesi. Peki narven ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre narven nedir, narven kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NARVEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Narven kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Narven kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre narven kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karaağaç

