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NASA, Mars'a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini açıkladı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda Kızıl Gezegen'e neler göndereceğini açıkladı. NASA, 2030'lu yılların sonunda Mars'a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini ilk kez açıkladı.

NASA, Mars'a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini açıkladı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda Kızıl Gezegen'e neler göndereceğini açıkladı.

NASA, Mars'a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini açıkladı

YOLCULUK 3 YIL SÜRECEK

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2030'lu yılların sonunda Mars'a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini ilk kez açıkladı. NASA'da görevli Chel Stromgren, Mars'a gönderilecek uzay aracında marul ve salatalık tohumu, bunun yanı sıra dondurucunun da olacağını söyledi. Stromgren aynı zamanda astronotların 3 yıl sürecek yolculukta hareket edebilecekleri geniş bir alana sahip olacaklarını da belirtti.

NASA'nın planına göre Kızıl Gezegen Mars'a 10 ton ağırlığında insanlı uzay aracı gönderilecek. NASA şu an için Mars'a yalnızca 1 ton ağırlığında araç gönderebilme kapasitesine sahip.



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