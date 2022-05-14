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  3. NASA'dan merak uyandıran paylaşım! Gizli kapı ortaya çıktı!

NASA'dan merak uyandıran paylaşım! Gizli kapı ortaya çıktı!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Mars'a ait dikkat çeken bir fotoğraf yayınladı. NASA tarafından yayınlanan fotoğraftaki "gizemli kapı" merak uyandırdı.

NASA'dan merak uyandıran paylaşım! Gizli kapı ortaya çıktı!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’a ait merak uyandıran yeni fotoğraflar yayınladı. NASA’nın Curiosity Mars uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflarda, kayaların arasında bulunan ve kapıya benzeyen bir oluşum görenlerin dikkatini çekti. "Gizemli kapı" için çeşitli teoriler ortaya atılırken, araştırmacılar konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

NASA'dan merak uyandıran paylaşım! Gizli kapı ortaya çıktı!

DEPREM SONUCUNDA OLUŞMUŞ OLABİLİR

Kapı benzeri görüntünün Mars'ta 4 Mayıs'ta yaşanan depremin ardından kaya parçalarının çatlaması sonucu oluşması ihtimali üzerinde duruluyor.

NASA'dan merak uyandıran paylaşım! Gizli kapı ortaya çıktı!

NASA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, fotoğrafın 7 Mayıs’ta Greenheugh Alınlığı olarak bilinen jeolojik noktada Mast Camera ile çekildiği belirtildi.

NASA'dan merak uyandıran paylaşım! Gizli kapı ortaya çıktı!

NASA'dan merak uyandıran paylaşım! Gizli kapı ortaya çıktı!

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